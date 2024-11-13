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Витамина С в разы больше, чем в лимоне: врач Садыков назвал доступный активатор иммунитета

Витамина С в разы больше, чем в лимоне: врач Садыков назвал доступный активатор иммунитета

Витамин С помогает нашем организму бороться с инфекциями, что особенно нужно в сезон гриппа и ОРВИ. Однако внутри нас витамин C не вырабатывается и не запасается впрок, он должен каждый день поступать с пищей.

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