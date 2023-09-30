Глава Херсонской области Сальдо призвал в рамках СВО дойти до одесского Измаила

России в рамках спецоперации нужно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и русского полководца Александра Суворова и дойти до города Измаил Одесской области, заявил 30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Таврия».
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