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Продавцы воруют, хозяева терпят

Продавцы воруют, хозяева терпят

Василий Романенко Я 20 лет занимался розничной торговлей. У меня было в собственности несколько небольших магазинов.

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ГусЕна
Так везде.
Евгений Евстифеев
Хуже чем при СССР воровали .
galinaalpatova93 Алпатова
Да, уж! Не везде так, это косаеться Гусене. Всё зависит, как человек воспитан с детства. А как сейчас молодёжь, (особенно как выше с коментом) так им все почерту, что о них подумают. Привыкли все брать нахрапом, наглость.
HELENE
Если бы работодатели грамотно составляли трудовой договор, прописывая все возможные риски, платили бы налоги, куда положено по-закону, то, возможно, не плакались бы, что их обкрадывают. Не хочешь жить по правилам - живи по правде, терпи заложенные в твоих барышах риски!
Алексей Смирнов
Это что, спекулянты на жизнь жалуются? По миллиону штрафа и по году колонии за каждого неоформленного работника. Эти. так называемые предприниматели просто сволочи, они не только наживаются не выплачивая налоги государству. они так же обманывают нанятых работников. которые вообще могут остатся без пенсии.
Pciha Ivanova
И как мы в СССР обходились без хозяев магазинов?
ГусЕна
ОБХСС косило и скосить не могло:)))
Людмила Глуховская
Назывались заведующими магазина,только и всего. Выполняли те же функции ,что и хозяин,но рисков обанкротиться ноль. Такие глупые вопросы взрослые люди не задают. Вы блондинка?
Владимир Симаков
Увы, весь и ВСЯКИЙ бизнес так построен. Потому что по нашим ЗАКОНАМ любое предприниматепльство без поддножки сверху НЕВЫГОДНО!
Ирина Матвеева Страховой агент
Согласна полностью. Ещё20 лет назад, закрыла три своих магазина, потому, что надоело бодаться с продавцами. Выгоняешь одного, берёшь другого и через месяц он тоже начинает воровать. За 5 лет работы, у меня была только ОДНА нормальная продавщица. К сожалению, уволилась так как перевелась учиться с вечернего, на дневное отделение института. В результате, я поняла, что честные продавцы, годами работают на одних и тех-же работодателей. Найти таких, большое везение. А остальные, как дерьмо в проруби, устроятся на работу - обворуют хозяина - их выгонят - они опять ищут работу... И за 20 лет ничего не изменилось. Недавно, разговаривала с дамой, начинающим предпринимателем - та же проблема!
Ирина Матвеева Страховой агент
Добавлю, специально, для злопыхателей и завистников - всех продавцов я принимала, на работу, официально. С записью в трудовой книжке. И налоги все платила.
Александр Попов
Бедные торгаши. Обнять и плакать.
ГусЕна
Не то что охранники, да , Сраков?
Александр Попов
Гнусяра, ну ты бы хоть раз что то умное написала. пишет вечно всякую хрень. Я где про охранников написал?
Александр Попов
Ты не гусыня, ты дятла.
ГусЕна
Хаха. ГусЫня-это ты. А я ГусЕна.
ГусЕна
Ск у тебя магазинов, Шурик?

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