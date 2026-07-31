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Утро.ru

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Как миллиардеры живут на долги и откладывают налоги до смерти

Как миллиардеры живут на долги и откладывают налоги до смерти

У обычного работника деньги появляются в форме зарплаты, поэтому налог возникает почти сразу. У миллиардера большая часть состояния обычно существует в виде акций, долей компаний и недвижимости, которые дорожают без продажи.

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