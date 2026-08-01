Астраханский регион застраховали от обмеления повышенными августовским сбросами

Росводресурсы скорректировали летний сценарий для Волжского каскада. Согласно директиве агентства от 30 июля, в первой декаде августа режим работы Волгоградского гидроузла пересмотрен в сторону увеличения сбросов.
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