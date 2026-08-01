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Пункт-А

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Астраханский регион застраховали от обмеления повышенными августовским сбросами

Астраханский регион застраховали от обмеления повышенными августовским сбросами

Росводресурсы скорректировали летний сценарий для Волжского каскада. Согласно директиве агентства от 30 июля, в первой декаде августа режим работы Волгоградского гидроузла пересмотрен в сторону увеличения сбросов.

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