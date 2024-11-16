Германия одержала крупнейшую победу за три года, разгромив Боснию 7:0. Немцы выиграли свою группу в Лиге наций, забив 17 голов в пяти матчах

Команда Юлиана Нагельсманна разгромила Боснию и Герцеговину (7:0) в 5-м туре Лиги наций. Это самая крупная победа немецкой сборной с ноября 2021 года, когда разгромили Лихтенштейн со счетом 9:0 в рамках квалификации ЧМ.