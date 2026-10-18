Канцлер Мерц уже не может игнорировать общественное мнение, которое выводит на первый план партию «Альтернатива для Германии».
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Свежие комментарии
- Откажемся от пицц...
- Откажемся от пицц...
- Откажемся от пицц...
Что это с фрицами стало, то ничего не видели, ни чего не слышали.. Видимо как только разговор заходит о Зиме в их телах просыпается ген "Дедушки мороза" и Сталинград.... и такая тоска возрождается в их телах... ибо душа у них как была больной, так и осталась. Прав был наш уважаемый актер Михаил Задорнов: "Как же им Гитлера не хватает...."