Вечерняя Москва

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Компания Apple заявила, что производство iPhone 13 может быть сокращено

Компания Apple заявила, что производство iPhone 13 может быть сокращено

Производство iPhone 13 может быть сокращено из-за нехватки чипов. Компания Apple ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже.

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