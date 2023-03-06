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Украина просит у США кассетные боеприпасы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов на ВС РФ

Украина просит у США кассетные боеприпасы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов на ВС РФ

Американские чиновники заявили, что Украина расширила военный запрос к США. В список требуемых вооружений были включены кассетные авиационные боеприпасы МК-20.

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