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Arkeonews: найденную в Саккаре гробницу в скале использовали две тысячи лет

Arkeonews: найденную в Саккаре гробницу в скале использовали две тысячи лет

Ученые из Египта и Японии обнаружили высеченную в скале гробницу в некрополисе Саккара. Это сложное архитектурное сооружение содержит уникальные артефакты и захоронения, оставленные здесь за две тысячи лет до нашей эры, сообщает Arkeonews.

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