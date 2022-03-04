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«Яндекс» предупредил о риске дефолта компании. Из-за санкций США с 28 февраля перестали продавать ее акции

«Яндекс» опубликовал письмо акционерам о возможных проблемах из-за санкций и экономического кризиса после начала боевых действий в Украине.

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