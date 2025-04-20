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Сумское направление: битва года и новая стратегическая логика Минобороны России

Сумское направление: битва года и новая стратегическая логика Минобороны России

Сумское направление: битва года и новая стратегическая логика Минобороны России Ирина ВальковаВесна 2025 года знаменуется началом новой фазы в спецоперации, и на передний план выходит Сумское направление.

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