Сумское направление: битва года и новая стратегическая логика Минобороны России Ирина ВальковаВесна 2025 года знаменуется началом новой фазы в спецоперации, и на передний план выходит Сумское направление.
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