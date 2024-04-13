ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели»

- «Весна наступления». Как красноармейцы 80 лет назад освобождали полуостров от фашистов? Почему немцы с таким упорством держались за полуостров? И чего боялся Гитлер? Тактические тонкости крымской наступательной операции.
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