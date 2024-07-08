Президент подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года.
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