Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Расселл Уэстбрук посмеялся, когда журналист сказал, что он отвечает за розыгрыш в «Лейкерс»

Игрок «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время пресс-конференции поставил под сомнение тот момент, что его можно считать полноправным разыгрывающим команды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх