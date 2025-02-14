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"Как можно на это пойти?": Шахназаров рассказал о вопиющем случае. Противники СВО продолжают зарабатывать в России

"Как можно на это пойти?": Шахназаров рассказал о вопиющем случае. Противники СВО продолжают зарабатывать в России

Публицист Михаил Шахназаров рассказал о барде Юлии Киме, который хочет дать концерт в Москве, несмотря на своё презрение к России.

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Амара Карпова
Гнать старика сраной метлой💩
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