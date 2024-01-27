Немецкий журналист описал визит на Украину фразой «крайне драматичная ситуация»

Журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации Фото: Reuters Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt рассказал, что побывал на Украине и описал визит фразой «крайне драматичная ситуация».
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