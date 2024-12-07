Прогноз погоды в Крыму на 7 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 7 декабряВ Симферополе +14 и пасмурноВ Севастополе +13 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +11 и небольшой дождьВ Джанкое +10 и пасмурноВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +11 и небольшой дождьВ Керчи +8 и облачно с прояснениямиВ Армянске +8.