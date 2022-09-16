Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ

Главные события ожидаются в столице: московское «Динамо» принимает петербургский «Зенит», а в воскресенье встретятся «Спартак» и «Локомотив» В десятом туре первенства РПЛ сезона 2022/2023 нам предстоит увидеть достаточно интересных, по своей афише, матчей.
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