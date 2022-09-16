Не только о футболе

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    кстати кто нибудь слышал что кубок вручаемый лучшей команде  чемпионата Европы по баскетболу официально называется "Т...Золото взяла сама...
  • Лена Мисько
    Могло быть и получше(( но учитывая все проблемы - нормально только проигрыш Динамо портит картину«Спартак» сильнее...
  • Лена Мисько
    Треть чемпионата России позади. Уходим на перерыв.«Спартак» сильнее...

Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ

Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ

Главные события ожидаются в столице: московское «Динамо» принимает петербургский «Зенит», а в воскресенье встретятся «Спартак» и «Локомотив» В десятом туре первенства РПЛ сезона 2022/2023 нам предстоит увидеть достаточно интересных, по своей афише, матчей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх