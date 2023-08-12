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Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Первый тайм на очень высоком уровне, во втором «Реал» снизил интенсивность. Беллингем – фантастический игрок»

Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Первый тайм на очень высоком уровне, во втором «Реал» снизил интенсивность. Беллингем – фантастический игрок»

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:0 в 1-м туре Ла Лиги. Голы забили Родриго и Джуд Беллингем.

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