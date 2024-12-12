На тамбовской телебашне 12 декабря включат праздничную подсветку

12 декабря в честь Дня Конституции России на тамбовской телебашне включат праздничную подсветку. Она окрасится цветами государственного триколора, на медиафасаде появится надпись: "12 декабря День Конституции".
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