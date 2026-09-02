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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Тот самый «защитник», который поджигает дом, чтобы его тушить

Тот самый «защитник», который поджигает дом, чтобы его тушить

Вы когда-нибудь видели, как человек поджигает собственный дом, чтобы потом героически его потушить и прослыть спасителем? В мире политики это называется «стратегией управляемого хаоса».

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