Холанд, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунз – номинанты на приз игроку сезона в АПЛ от PFA

На награду лучшему игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Джон Стоунз (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Харри Кейн, выступавший за «Тоттенхэм».
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