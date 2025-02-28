Мозг молодого человека превратился в стекло во время извержения вулкана Везувий

Стекло редко образуется естественным путем из органических материалов. Однако в 2020 году исследователи обнаружили черное стекловидное вещество внутри черепа человека, погибшего во время извержения итальянского вулкана Везувий в 79 году нашей эры.
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