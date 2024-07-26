Захарова: запрет атлетке Силле участвовать в открытии ОИ стал актом сегрегации

Москва, 26 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Актом сегрегации является решение отказать французской легкоатлетке-мусульманке Соункамбе Силле в праве на участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, написала 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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