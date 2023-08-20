Зеленский заявил о намерении развернуть на Украине производство шведских боевых машин пехоты CV90

Украина планирует развернуть на своей территории производство шведских боевых машин пехоты CV90. С таким заявлением выступил Зеленский, накануне посетивший с визитом Швецию и пообщавшийся с премьер-министром этой страны Ульфом Кристерссоном.
Украина планирует развернуть на своей территории производство шведских боевых машин пехоты CV90. С таким заявлением выступил Зеленский, накануне посетивший с визитом Швецию и пообщавшийся с премьер-министром этой страны Ульфом Кристерссоном.
Свежие комментарии