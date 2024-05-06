Уральские металлурги продолжают обновление производственных мощностей

ММК обновил травильную линию в цехе холодной прокатки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в листопрокатном цехе №5 ММК завершил реконструкцию непрерывно-травильного агрегата №1 (НТА-1).
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