Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Россиянин отличился в четвёртом подряд матче.фото: vk.com/alex__ovechkin--> Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 60 заброшенных шайб.
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