Люди принесли цветы к стенду Белгородской области на выставке "Россия"

Люди принесли цветы к стенду Белгородской области на выставке-форуме "Россия" в память о погибших в многоэтажке в Белгороде, которая обрушилась в результате удара со стороны военнослужащих ВСУ и украиснких националистов.
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