Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 24 декабря

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 декабря 2024 года, составляет 101,6143 рубля (прежнее значение – 102,3438 рубля), официальный курс евро — 105,2512 рубля (предыдущий показатель – 106,5444 рубля).
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