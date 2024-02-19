Автоэксперт Житнухин перечислил три типичных неисправности Hyundai

Наиболее ненадежными являются автомобили Hyundai с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
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