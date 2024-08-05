Выяснилась техническая оснащенность украинских F-16

Будни мужчин. Все что нам интересно

31 июля на Украину были доставлены порядка десятка истребителей западного производства, однако подробности об этих самолетах прояснились лишь 4 августа, в ходе выступления гражданина Владимира Зеленского на мероприятии, посвященном дню Воздушных сил ВСУ.