Reuters: Китай попросил Иран сдержать хуситов после обращения Эр-Рияда

Саудовская Аравия попросила Китай повлиять на Иран после наступления хуситов у Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.
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