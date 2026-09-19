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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о работе с Аршавиным в медиафутбольной сборной: «Есть стереотип, что он дистанцированный. Отчасти правда. Таким звездам иногда нужно поддерживать статус, выглядеть неприступными»

Леонид Слуцкий рассказал о работе с Андреем Аршавиным в медиафутбольной сборной России. Напомним, медиасборная России под руководством Слуцкого отыгралась с 1:3 и победила Таджикистан в первом официальном матче (4:3).

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