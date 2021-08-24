ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ"Наташ, а чистых носков-то и нет". Или как из жены случайно не превратиться в прислугу Это не случается внезапно. Обычно превращение женщины в прислугу происходит незаметно. В несколько этапов.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Логинов"А вы что думаете?" ................ А мы думаем что "Есть такой умное слово - делегировать. " Не надо превращаться в банкомат. Пора перестать быть хорошим и начать следить за собой - больше спать, меньше работать. А бабам делегитировать функцию зарабатывания денег. Нужны деньги на затычки? Пойди и заработай. Да на них пахать надо. Хватит на шее мужа сидеть...ДенисПосле родов они всегда в несколько этапов превращаются в рукожопых куриц. И могла бы промолчать про огурцы, тут сказано что они не её, а подружкины.А2Александр 24Так что там с носками? Уже и в машинку носки закинуть тяжелейший труд,оказывается. Моя жена ещё стиральную доску застала и ничего-ни разу не пожаловалась на свою тяжкую долю. Кстати,я тоже не плакался,когда шлямбуром пробивал в бетоне отверстия под крепление карнизов ( перфораторов тогда не было ),месил бетон вручную под фундамент дачи,таскал брёвна,копал целину и многое другое. И почему-то не считал себя ни прислугой,ни хозработником при "тиране" по имени жена. Каждому своё. А вы говорите носки....Элина МорозоваДействительно. Неужели ему так трудно закинуть носки в машинку?А2Александр 24Действительно,а чего бы ей пару замесов бетона не сделать?Элина МорозоваЗачем?А2Александр 24А носки муж зачем должен кидать в машину? Жене помочь? Так пусть и она мужу помогает. Равноправие,понимаешь.Элина МорозоваА жене зачем его носки? он инвалид, что сам себя обслужить не может? Стыдно дядьке должно быть. Вроде взрослый, а не самостоятельный. Барин что ли? Может ему и попу еще подтирать?Комментировать
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