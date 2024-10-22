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Камала Харрис заподозрила Трампа в планах вывести США из НАТО

Камала Харрис заподозрила Трампа в планах вывести США из НАТО

Американский вице-президент, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис заподозрила своего соперника на выборах Дональда Трампа в планах вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса.

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