Камала Харрис заподозрила Трампа в планах вывести США из НАТО

Американский вице-президент, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис заподозрила своего соперника на выборах Дональда Трампа в планах вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии