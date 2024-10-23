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В Магнитогорске турагентство обмануло туристов на 5 миллионов рублей

В Магнитогорске турагентство обмануло туристов на 5 миллионов рублей

Следователи Магнитогорска расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении турфирмы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратились более 30 потерпевших.

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