Что останется на Земле после исчезновения человечества

Если человечество внезапно исчезнет, последствия для планеты будут глубокими и далеко идущими. Сначала природе потребуется всего несколько недель, чтобы начать отвоевывать пространство, которое было отвоевано человеком, сообщает портал potokmedia.
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