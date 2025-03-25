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Ученые выяснили, когда первые люди стали говорить

Ученые выяснили, когда первые люди стали говорить

Способность мыслить и культура развились у человека намного раньше, чем считали ученые. Новое исследование привело антропологов к удивительным результатам — исследователям удалось установить даже период, когда люди впервые заговорили.

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Комментарии
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владимир коверко
а что бы не разговаривать и не молчать придумали МАТ и не разговариваешь и всем всё понятно
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20 час.
АЦ
Алексей Цветков
&quot;Дебилы бл...&quot; как сказал один из наших современников, не &quot;учёный&quot; кстати.
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18 час.
Daddy Bo
Совершенно не убедительно.
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14 час.
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