Способность мыслить и культура развились у человека намного раньше, чем считали ученые. Новое исследование привело антропологов к удивительным результатам — исследователям удалось установить даже период, когда люди впервые заговорили.
Ученые выяснили, когда первые люди стали говорить
Комментарии
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владимир коверко
а что бы не разговаривать и не молчать придумали МАТ и не разговариваешь и всем всё понятно
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20 час.
АЦ
Алексей Цветков
"Дебилы бл..." как сказал один из наших современников, не "учёный" кстати.
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18 час.
Daddy Bo
Совершенно не убедительно.
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14 час.
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