Первенство Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике.

29 мая в г. Бобруйске в спортивном зале тяжелой атлетики Бобруйского государственного училища олимпийского резерва состоялось первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике, среди юношей и девушек, 2007 года рождения и моложе.