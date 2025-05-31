Первенство Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике.

29 мая в г. Бобруйске в спортивном зале тяжелой атлетики Бобруйского государственного училища олимпийского резерва состоялось первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по тяжелой атлетике, среди юношей и девушек, 2007 года рождения и моложе.
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