Театр абсурда
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Театр абсурда

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РПЦ о запрете насилия в интернете  

РПЦ о запрете насилия в интернете  

Тимофеев Николай Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила запретить регистрацию аккаунтов детей до 16 лет в социальных сетях и на интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента.

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