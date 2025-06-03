Политика как он...
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Политика как она есть

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В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа

В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа

В Белом доме официально представили обновленный портрет президента США Дональда Трампа. Информацию подтвердили в аккаунте администрации в социальной сети X, где опубликовали видео с процессом установки портрета в рамку на стене.

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