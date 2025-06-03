В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа

В Белом доме официально представили обновленный портрет президента США Дональда Трампа. Информацию подтвердили в аккаунте администрации в социальной сети X, где опубликовали видео с процессом установки портрета в рамку на стене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии