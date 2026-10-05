Аксененко: мошенники под предлогом визита мастера выманивают код из СМС

Злоумышленники начали использовать начало отопительного сезона для обмана граждан под предлогом подтверждения заявок на подключение тепла, проверки счетчиков или оформления перерасчетов за услуги ЖКХ.
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