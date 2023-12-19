Какие задачи Путин поставил Минобороны на 2024 год

Президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он подвел итоги военного года, обозначил планы, которые необходимо реализовать, и проблемы, требующие решения.
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