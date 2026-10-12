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Царьград

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Пашинян призвал считать историей не прошлое, а будущее

Пашинян призвал считать историей не прошлое, а будущее

Политик ударился в философские рассуждения о том, насколько бесполезно сегодня "менять" прошлое.Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил иначе смотреть на понятие истории.

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Рустюм Аминов

История — это область знаний, которая изучает прошлое человечества: события, факты, процессы и их взаимосвязи. "Решение одно: под историей подразумевать не то, что уже произошло, а то, что должно произойти", — написал Пашинян... У этого "великого Умника" крыша совсем съехала!!! Это попытка Пашиняна перевернуть привычное представление об истории, а то, что должно произойти это называется Прогноз — научное или аналитическое предсказание!!!