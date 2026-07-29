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Аргументы недели

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Истории о спасении животных вошли в топ самых запоминающихся новостей

Истории о спасении животных вошли в топ самых запоминающихся новостей

По данным платформы «Дзен», истории о спасении животных стали самой популярной тематикой позитивных инфоповодов — их отметили 46% из 1300 опрошенных.

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