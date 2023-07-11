Важнейшее исследование в истории автомобильной сексологии: худшие любовники — водители BMW. Британское издание The Sun опубликовало данные опроса, проведенного сайтом знакомств Illicit Encounters.
Опрос показал, как средняя продолжительность полового акта у мужчин зависит от марки их машины
Комментарии
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ЛЯ
Леонид Якобсон
Полная фигня. Надо бы проводивших исследование представить к Шнобелевской премии.
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13 час.
Олег Орлов
Ничего не написано про тех, у кого в гараже имеются все перечисленные марки... Что? Время тоже суммируется... Хочется вспомнить один анекдот.... Дама познакомилась с одним актёром и говорит- я хочу, чтобы ты меня взял как Ричард Львиное сердце. .. Спустя некоторое время, а теперь возьми меня как Тарзан, после дикой оргии в восхищении она говорит,... Ну а теперь я хочу чтобы ты , каков есть, без вхождения в роль взял меня... Извини, я импотент , дорогая... Волшебная сила искусства...
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6 час.
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