Опрос показал, как средняя продолжительность полового акта у мужчин зависит от марки их машины

Олег Орлов

Ничего не написано про тех, у кого в гараже имеются все перечисленные марки... Что? Время тоже суммируется... Хочется вспомнить один анекдот.... Дама познакомилась с одним актёром и говорит- я хочу, чтобы ты меня взял как Ричард Львиное сердце. .. Спустя некоторое время, а теперь возьми меня как Тарзан, после дикой оргии в восхищении она говорит,... Ну а теперь я хочу чтобы ты , каков есть, без вхождения в роль взял меня... Извини, я импотент , дорогая... Волшебная сила искусства...