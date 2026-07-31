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Две трети интернет-трафика приходится на соцсети, общение растет к полуночи – big data T2

Две трети интернет-трафика приходится на соцсети, общение растет к полуночи – big data T2

Главным центром интернет-потребления остаются соцсети и мессенджеры – ими пользуются до 68% населения РФ, причем 40% клиентов регулярно совмещают общение с видеосмотрением, следует из результатов анализа, проведённого мобильным оператором T2.

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