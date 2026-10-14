Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 15 октября: ливни, грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду могут привести к подтоплениям, перебоям в работе транспорта и коммунальных служб.
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