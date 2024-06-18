Глава ведомства поручил доложить о проверке по сообщению о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы Челябинской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске в одном из общеобразовательных учреждений учащиеся постоянно издевались и избивали сверстницу, а должностные лица учреждения не реагировали на происходящее.
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